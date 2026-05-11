Em busca de vaga na Copa, Rayan tem início animador no futebol inglês

O atacante brasileiro Rayan começa a chamar atenção no futebol inglês. Em grande início de trajetória pelo Bournemouth, o jovem ex-Vasco participou diretamente de quatro gols nos últimos quatro jogos e acirrou a briga por uma vaga entre os convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo.
No período, Rayan marcou três gols e distribuiu uma assistência, mantendo média de uma participação em gol a cada 67 minutos em campo, segundo dados do Sofascore.
Das duas grandes chances que teve, converteu ambas, alcançando 100% de aproveitamento nas oportunidades claras. Foram ainda 10 finalizações no total, mostrando presença constante perto da área adversária.
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Na última rodada do Campeonato Inglês, Rayan marcou o único gol do jogo, garantindo assim a vitória do Bournemouth sobre o Fulham, mesmo com um jogador a menos. Desde que chegou, o atacante entrou em campo 13 vezes e não perdeu nenhum jogo.
Estará entre os 26?
Os números alimentam a expectativa em torno do nome do atacante para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A lista definitiva dos 26 jogadores será divulgada por Ancelotti na próxima segunda-feira.