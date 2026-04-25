Militão precisará de cirurgia após lesão e deve perder a Copa do Mundo

O zagueiro Éder Militão pode ser mais um a ficar de fora da Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e, de acordo com o jornal espanhol El Partidazo de COPE, passará por cirurgia e não deve estar disponível para representar a Seleção Brasileira no Mundial.

Militão sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o duelo contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, na última terça-feira. O brasileiro foi substituído ainda no primeiro tempo.

Reabertura de lesão antiga exige procedimento cirúrgico

Exames iniciais revelaram que a lesão tinha grau leve. No entanto, novas avaliações indicaram que a cicatriz de uma antiga lesão sofrida no mesmo músculo, em dezembro, reabriu. Dessa forma, será necessário submeter o defensor de 27 anos a um processo cirúrgico e recuperação conservadora.

Fora da temporada e do Mundial

Militão está fora da temporada pelo Real Madrid e também deve perder a Copa do Mundo com o Brasil. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, com a estreia brasileira marcada para 13 de junho contra o Marrocos.

Bruxa à solta?

O técnico Carlo Ancelotti já tem duas outras dores de cabeça. Anteriormente, ele perdeu o atacante Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, em março, e é baixa confirmada. Na última semana, Estêvão, atacante do Chelsea, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e virou dúvida.

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