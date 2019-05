Dani Alves será o capitão do Brasil nos amistosos e na Copa América

Em nota oficial nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Daniel Alves será o capitão do Brasil nos amistosos contra Catar e Honduras, e na Copa América no Brasil de 2019.

Jogador com maior número de convocações, com 138, o jogador do Paris Saint-Germain foi campeão da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009 e 2013. Esta será a quinta vez, sob o comando de Tite, que o lateral-direito retoma a capitania.

A última vez que o jogador usou a braçadeira foi na partida que antecedeu a Copa da Rússia, no triunfo contra a Alemanha por 1 a 0, em março de 2018, último jogo antes da lesão que o tirou do Mundial. O site da CBF anunciou que a decisão foi comunicada por Tite a Neymar no último sábado.

Após folga nesta segunda, os treinos serão retomados nesta terça. O Brasil entra em campo no dia 5 junho, quarta-feira, em amistoso contra o Catar, às 21h30 (de Brasília), em Brasília. A partida contra Honduras será no domingo, dia 9, em Porto Alegre.