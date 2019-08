Covocação de Tite tem representantes dos quatro grandes de São Paulo

O Tite apresentou na manhã desta sexta-feira a convocação para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra Colômbia e Peru. Com as presenças de Daniel Alves, Weverton, Jorge e Fagner na lista, os quatro grandes de São Paulo estarão representados.

Os últimos atletas que foram convocados enquanto defendiam São Paulo e Santos foram Rodrigo Caio e Lucas Lima, respectivamente. Ambas as equipes estavam há um longo período sem ter jogadores na Seleção.

Outros atletas que jogam no futebol brasileiro também foram convocados, como é o caso de Ivan, da Ponte Preta, e Bruno Henrique, do Flamengo. Na coletiva, Tite diz que evitou chamar atletas que disputam as semifinais da Copa do Brasil.

Ambos os amistosos ocorrem nos Estados Unidos. O jogo contra a Colômbia será em Miami, no dia 6 de setembro, e o confronto com o Peru será em Los Angeles, no dia 10.