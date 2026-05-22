Convocação da Seleção Brasileira sub-20 tem jogadores de Palmeiras, São Paulo e Santos; veja lista

O técnico Paulo Victor convocou nesta sexta-feira a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa de dois amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. A lista com 25 nomes conta com quatro jogadores do Palmeiras, três do São Paulo e dois do Santos.

O goleiro Kauan Lima, os meio-campistas Luis Pacheco, Erick Belé e o atacante Heittor representarão o Verdão nos amistosos. Pacheco e Belé, inclusive, fazem parte do grupo de apoio do profissional e constantemente ficam à disposição de Abel Ferreira.

Os jogadores que representarão o Santos são o goleiro João Pedro e o zagueiro João Ananias. Ambos também já ficam à disposição de Cuca na equipe principal. Pelo lado do São Paulo, o lateral Igor Felisberto, o meio-campista Dhjordney e o atacante Tetê vestirão a Amarelinha. O trio também trabalha com o time profissional.

Agenda da Seleção sub-20

Os jogadores irão se apresentar no dia 1° de junho, no Rio de Janeiro (RJ). Antes de viajar ao Chile, a Seleção treinará até o dia 4 de junho na Granja Comary, em Teresópolis. Em seguida, a delegação irá desembarcar na noite do dia 4 em Santiago. Por fim, nos dias 5, 7 e 8, a Seleção treinará no CT da Federação Chilena.

As partidas nos dias 6 e 9 de junho acontecerão às 18h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.

A Seleção se prepara para a próxima edição do Sul-Americano sub-20, que acontece em 2027. Em março, já sob o comando de Paulo Victor, em São Paulo, o Brasil venceu dois amistosos contra o Paraguai, ambos por 3 a 1.

Veja todos os convocados:

Goleiros

João Pedro (Santos)

Kauan Cunha (Palmeiras)

Vitor Lamounier (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR)

Igor Felisberto (São Paulo)

João Ananias (Santos)

João Victor (Flamengo)

Kauã Pascini (Atlético-MG)

Luis Eduardo (Grêmio)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Vitinho (Athletico-PR)

Meio-campistas

Djhordney (São Paulo)

Erick Belé (Palmeiras)

Gabriel Mec (Grêmio)

Lucas Rodrigues (Goiás)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Ramon Rique (Vasco)

Zé Lucas (Sport)

Atacantes

Gabriel Carvalho (Al-Qadsiah)

Heittor (Palmeiras)

Isaque (Shakhtar)

Kayke Ayrton (Athletico-PR)

Luca Meirelles (Shakhtar)

Rayan Lelis (Cruzeiro)

Tetê (São Paulo)

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