Com três do Flamengo, Tite convoca Seleção para início das Eliminatórias

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite realizou a primeira convocação de 2020. Com novidade na lista, o treinador da Seleção Brasileira anunciou os 24 jogadores que defenderão a amarelinha contra Bolívia e Peru, nos dias 27 e 31 de março, respectivamente. Os duelos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

As grandes novidades na convocação foram as presenças dos flamenguistas Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Depois de um excelente 2019 e um ótimo início de temporada, os rubro-negros foram chamados pelo técnico Tite.

Quem também pinta como novidade entre os convocados é o meio-campista Bruno Guimarães. O volante, que se destacou pelo Athletico-PR em 2019, foi bem em seus primeiros jogos pelo Lyon, da França, e foi lembrado por Tite. Esta é a primeira convocação do jogador pela Seleção principal.

Hoje como meio-campista no São Paulo, Daniel Alves também foi chamado, mas como lateral-direito. Outros jogadores que atuam no Brasil e marcaram presença na lista são os goleiros Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras) e o atacante Everton (Grêmio).

A principal ausência na lista é a do goleiro Alisson, do Liverpool, que sofreu uma lesão muscular. É destaque também a convocação de Gabriel Jesus, que foi lembrado por Tite mesmo suspenso no primeiro jogo das Eliminatórias, por ter sido expulso na final da Copa América. Por isso, a lista conta com 24 atletas.

A Seleção Brasileira estreia em 2020 com dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O primeiro compromisso, contra a Bolívia, será disputado em Pernambuco, no dia 27 de março. Em seguida, no dia 31, será a vez de visitar o Peru, em Lima, no Estádio Nacional.

Confira a lista completa:

GOLEIROS: Ederson (Manchester City); Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras).

LATERAIS: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

DEFENSORES: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Barcelona), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

ATACANTES: Bruno Henrique (Flamengo), Everton (Grêmio), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Firmino (Liverpool), Neymar (Paris-Saint Germain) e Richarlison (Everton)