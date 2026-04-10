Com Ronaldinho, Brasil e México disputarão jogo de lendas no Azteca

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a realização de um jogo festivo entre lendas de Brasil e México, entre elas Ronaldinho Gaúcho. A partida será disputada no dia dia 19 de abril, no Estádio Azteca, às 20h (de Brasília).

O evento está inserido em uma série de preparativos da Cidade do México como uma das sedes da Copa do Mundo e marca os eventos de reinauguração do mítico Azteca, agora batizado de Estádio Banorte.

Prepare-se… 💛 No dia 19/04, a história volta a ganhar vida dentro de campo. Ídolos que marcaram gerações e vestiram a amarelinha em momentos que viraram eternidade. Eles já conquistaram o mundo uma vez…

Agora estão prontos para fazer de novo. Brasil Legends.

Porque quem é… pic.twitter.com/o9ZUJTyMq9 — brasil (@CBF_Futebol) April 9, 2026

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Quem serão os jogadores?

A Seleção Brasileira contará com os campeões mundiais Ronaldinho Gaúcho, Aldair, Gilberto Silva, Paulo Sérgio, Muller, Kaká, Edílson, Lúcio, Edmílson, Anderson Polga e Juninho Paulista, além de estrelas como Adriano, Júlio César, Maicon, Giovani e Djalminha.

Para dirigir a equipe nacional, Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970, artilheiro daquele torneio e único atleta a fazer gols em todas as partidas de sua seleção em uma Copa do Mundo.

Já o México será representado por nomes como Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado, todos ídolos do futebol local.

Para o Brasil, o jogo simbolizará um retorno ao Estádio Azteca, onde a Seleção conquistou o tricampeonato mundial, em 1970. A partida marca ainda a estreia do Brasil Legends, que busca resgatar nomes históricos e reviver grandes conquistas.