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Com Ronaldinho, Brasil e México disputarão jogo de lendas no Azteca

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Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/04/2026 às 21:18 • Atualizado 09/04/2026 às 21:24

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a realização de um jogo festivo entre lendas de Brasil e México, entre elas Ronaldinho Gaúcho. A partida será disputada no dia dia 19 de abril, no Estádio Azteca, às 20h (de Brasília).

O evento está inserido em uma série de preparativos da Cidade do México como uma das sedes da Copa do Mundo e marca os eventos de reinauguração do mítico Azteca, agora batizado de Estádio Banorte.

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Quem serão os jogadores?

A Seleção Brasileira contará com os campeões mundiais Ronaldinho Gaúcho, Aldair, Gilberto Silva, Paulo Sérgio, Muller, Kaká, Edílson, Lúcio, Edmílson, Anderson Polga e Juninho Paulista, além de estrelas como Adriano, Júlio César, Maicon, Giovani e Djalminha.

Para dirigir a equipe nacional,  Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970, artilheiro daquele torneio e único atleta a fazer gols em todas as partidas de sua seleção em uma Copa do Mundo.

Já o México será representado por nomes como Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado, todos ídolos do futebol local.

Para o Brasil, o jogo simbolizará um retorno ao Estádio Azteca, onde a Seleção conquistou o tricampeonato mundial, em 1970. A partida marca ainda a estreia do Brasil Legends, que busca resgatar nomes históricos e reviver grandes conquistas.

 

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