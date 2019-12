Com novidades, Seleção divulga lista final para o Pré-Olímpico

A CBF anunciou, na noite desta sexta-feira, a lista final de jogadores que vão representar o país no Pré-Olímpico, programado para janeiro, na Colômbia. A relação contou com cinco novidades.

Como a competição não é considerada data-Fifa, alguns clubes da Europa decidiram por não liberar atletas, entre eles Emerson, do Bétis, Gabriel, do Lille, Douglas Luiz, do Aston Villa, Wendel, do Sport, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Diante desse cenário, o treinador André Jardine optou por chamar os seguintes nomes: Dodô, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Nino, do Fluminense, Douglas Augusto, do PAOK, Bruno Tabata, do Portimonense, e Pepê, do Grêmio.

A Seleção Brasileira inicia a preparação para o torneio no dia três de janeiro, na Granja Comary. Presente no Grupo B, ao lado de Paraguai, Bolívia, Peru e Uruguai, a estreia do time acontece no dia 19, diante dos peruanos. Os dois melhores de cada chave avançam ao quadrangular final, fase que definirá os dois países classificados aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.