Com Neymar e sem Coutinho: confira a escalação do Brasil!

O Brasil está com a escalação definida para o confronto das 21h45 desta quinta-feira, contra o Equador, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas eliminatórias da Copa de 2018. Com a classificação já garantida para o Mundial, o técnico Tite não quis saber de fazer testes e optou por entrar em campo com o que tem de melhor.

A lista dos 11 titulares só são é a ideal por conta da falta de ritmo de Philippe Coutinho. Em uma conturbada negociação envolvendo o Liverpool e o Barcelona, o meia perdeu os primeiros jogos da temporada europeia, alegando dores nas costas, e dá lugar para Willian na Seleção que entra em campo nesta noite.

