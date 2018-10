Com lesão na panturrilha, Marcelo é cortado da Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira, que o lateral-esquerdo Marcelo foi desconvocado pela comissão técnica da Seleção Brasileira. O jogador do Real Madrid teve lesão na panturrilha direita confirmada na semana passada.

O médico Rodrigo Lasmar foi quem determinou a impossibilidade de Marcelo atuar contra a Arábia Saudita e a Argentina. A decisão veio após ele manter contato com o departamento médico do time espanhol e analisar os exames.

“Temos uma dinâmica a ser seguida dentro da Seleção. Primeiro falamos com o Marcelo e desejamos a ele uma rápida melhora. Agora precisamos nos reunir e decidir o nome a ser chamado para seguir com os protocolos de convocação e liberação junto ao clube perante a FIFA’, afirmou o coordenador Edu Gaspar.