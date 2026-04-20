Com campeões mundiais, seleção de lendas do Brasil perde do México

Publicado 19/04/2026 às 22:58 • Atualizado 19/04/2026 às 23:00

Neste domingo, a seleção de lendas do Brasil perdeu para o México por 3 a 2 em amistoso realizado no Estádio Azteca. Os gols brasileiros foram marcados por Kaká e Adriano, enquanto Hernández e Oribe Peralta (2) fizeram para os mexicanos.

Gols do Brasil

O Brasil marcou dois golaços na partida. No primeiro, Ronaldinho fez uma bela jogada e serviu Adriano, que chutou de cobertura para abrir o placar. No segundo gol, Kaká arrancou, entrou na área e tirou do goleiro mexicano.

Escalação do Brasil

Julio César, Maicon, Lucio, Aldair e Júnior; Edmílson, Kaká e Gilberto; Ronaldinho, Adriano e Edílson.
Técnico: Jairzinho

Banco: Heurelho Gomes, Anderson Polga, Amaral, Djalminha, Juninho Paulista, Paulo Sérgio e Muller.

Por que aconteceu o amistoso?

A Seleção Brasileira de Lendas integra um projeto da CBF que reúne ex-jogadores históricos para a realização de partidas festivas, e o confronto diante das Lendas do México, no Estádio Azteca, foi organizado como parte das celebrações de reinauguração do local. O evento teve como objetivo marcar a reabertura do estádio com a presença de ídolos das duas seleções, promovendo um jogo comemorativo com vários nomes que participaram de edições de Copa do Mundo.

