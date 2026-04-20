Com campeões mundiais, seleção de lendas do Brasil perde do México

Neste domingo, a seleção de lendas do Brasil perdeu para o México por 3 a 2 em amistoso realizado no Estádio Azteca. Os gols brasileiros foram marcados por Kaká e Adriano, enquanto Hernández e Oribe Peralta (2) fizeram para os mexicanos.
Ver essa foto no Instagram
Gols do Brasil
O Brasil marcou dois golaços na partida. No primeiro, Ronaldinho fez uma bela jogada e serviu Adriano, que chutou de cobertura para abrir o placar. No segundo gol, Kaká arrancou, entrou na área e tirou do goleiro mexicano.
Escalação do Brasil
Julio César, Maicon, Lucio, Aldair e Júnior; Edmílson, Kaká e Gilberto; Ronaldinho, Adriano e Edílson.
Técnico: Jairzinho
Banco: Heurelho Gomes, Anderson Polga, Amaral, Djalminha, Juninho Paulista, Paulo Sérgio e Muller.