China derrota o Brasil nos pênaltis e conquista Torneio Internacional feminino

Decidindo o Torneio Internacional da China contra as donas da casa, a Seleção Brasileira perdeu nos pênaltis por 4 a 2 na manhã deste domingo. O tempo regulamentar terminou empatado em 0 a 0, após o Brasil desperdiçar as principais chances de gol da partida.

A Seleção Chinesa iniciou a partida com uma marcação alta, tentando surpreender as visitantes. No entanto, as brasileiras conseguiram suportar a pressão dos primeiros minutos e passou a trocar passes com mais tranquilidade. Ainda assim, a equipe de Pia Sundhage teve dificuldades para criar chances claras de gol, e o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Na segunda etapa, o Brasil conseguiu encontrar mais espaços na defesa chinesa, mas pecou nas finalizações. A falta de inspiração das duas equipes no setor ofensivo levou a decisão do título para os pênaltis.

Logo nas primeiras cobranças, as chinesas saíram na frente na disputa. Tamires errou o pênalti e o Brasil passou a esperar por um erro das adversárias. No entanto, quem desperdiçou outra penalidade foi Andressinha, e o título do Torneio Internacional da China ficou com as donas da casa.