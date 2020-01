CBF anuncia numeração da Seleção para o Pré-Olímpico

Em seu Twitter oficial, a CBF anunciou nesta sexta-feira a numeração que os jogadores da Seleção Brasileira utilizarão no Pré-Olímpico deste ano, que será realizado na Colômbia. As duas melhores equipes da competição garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Tá aí a numeração da #SeleçãoOlímpica para o Torneio Pré-Olímpico, que começa neste domingo! 👕 #JogaBola Anota aí a estreia do Brasil!

🇧🇷 x 🇵🇪 | 19/01 – 22h30 pic.twitter.com/ZZ5hgvKFBZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 17, 2020

Como destaques, Bruno Guimarães, do Athletico-PR, usará a 5; Pedrinho, do Corinthians, a 10; e Antony do São Paulo, a 11.

A estreia da equipe de André Jardine será no domingo, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru.

Confira a numeração completa:

1 – Ivan

2 – Guga

3 – Ricardo Graça

4 – Robson Bambu

5 – Bruno Guimarães

6 – Caio Henrique

7 – Paulinho

8 – Matheus Henrique

9 – Matheus Cunha

10 – Pedrinho

11 – Antony

12 – Cleiton

13 – Nino

14 – Bruno Fuchs

15 – Maycon

16 – Iago

17 – Pepê

18 – Igor Gomes

19 – Reinier

20 – Dodô

21 – Bruno Tabata

22 – Phelipe

23 – Yuri Alberto