Capitão, Casemiro defende processo de renovação da Seleção Brasileira

Casemiro será mantido como capitão da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva concedida na Eden Arena, em Praga, palco do amistoso desta terça-feira contra a República Tcheca, Tite confirmou a manutenção do meio-campista do Real Madrid como sua principal referência de liderança. E após a última atividade antes do duelo, o camisa cinco exaltou a nova oportunidade de vestir a braçadeira.

“Primeiro, acho que a linha não muda. É um prazer voltar a ser capitão da Seleção. Representar a seleção, usar a braçadeira, é um prazer enorme, um orgulho. Agradeço a confiança pela braçadeira, mas todos são líderes aqui dentro da Seleção”, disse Casemiro, que já foi capitão da Seleção em 2017, em partida diante da Bolívia, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Acho que não é porque estou com faixa que vou assumir a liderança, eu tento fazer isso desde a primeira convocação com o professor. Tinha uma coisa que ele fazia ano passado, que é o rodízio, que era para transmitir isso. Todos somos importantes. É importante, sim, porque todos somos líderes dentro de campo. Todos estamos sujeitos a falar com todo mundo. O meu perfil é falar um pouco mais individualmente, não é sair falando publicamente”, completou.

Presente na Copa do Mundo da Rússia, Casemiro também abordou sobre o processo de renovação pelo qual a Seleção vem passando para endossar o discurso do técnico Tite, que reiterou a necessidade de um bom desempenho, se possível em conjunto com os resultados. De acordo com o camisa cinco, a expectativa da torcida é também a dos jogadores.

“Nós estamos num processo de renovação. Estão vindo jogadores novos e o professor está dando oportunidade para todos. Mas tenho certeza que o torcedor brasileiro quer que o Brasil jogue bem, que o Brasil faça o que fez nas eliminatórias, o que fez na Copa do Mundo. Se ganhar ou perder, isso é outra consequência. O professor Tite sempre fala isso”, comentou o meio-campista.