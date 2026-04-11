Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano sub-17: veja prováveis escalações e onde assistir

O Brasil encara a Venezuela neste domingo, a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Ameliano, pela 4ª rodada do Sul-Americano sub-17.
Rumo ao Mundial! A @CBF_Futebol garantiu uma das vagas para a Copa do Mundo Sub-17 no Catar. 🇧🇷🌎 pic.twitter.com/S48K17u3jD
— CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) April 11, 2026
Onde assistir
O jogo será transmitido pelo SporTV/Premiere.
Como chega o Brasil
O Brasil venceu a Argentina por 3 a 0 na última sexta-feira pela terceira rodada do Sul-Americano sub-17. Com o resultado, a Seleção garantiu a vaga para o Mundial sub-17, que será disputado no Catar. Atualmente, os brasileiros ocupam o primeiro lugar do Grupo B, com nove pontos conquistados.
Como chega a Venezuela
A Venezuela venceu o Peru por 1 a 0 na última rodada, também na sexta-feira. Os venezuelanos tem quatro pontos na competição e ocupam a terceira colocação do Grupo B.
Arbitragem
Não divulgada.
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Ficha técnica
Confronto: Brasil x Venezuela
Competição: Sul-Americano sub-17 - Rodada 4
Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Ameliano, no Paraguai.
Transmissão: SporTV/Premiere