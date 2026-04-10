Brasil x Coreia do Sul: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Fifa Series Women

Neste sábado, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Coreia do Sul pela primeira rodada do FIFA Series Women. O duelo está marcado para as 22h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.
Onde assistir?
O confronto será transmitido pela Globo, SporTv e pela GETv.
Como chegam as equipes?
O Brasil perdeu seu último amistoso antes da competição por 1 a 0 contra o México. As rivais coreanas também sofreram uma derrota, mas pelas semifinais da Women's Asian Cup, por 4 a 1 da Seleção Japonesa.
Prováveis escalações
BRASIL
Lelê; Yasmim, Thaís Ferreira, Lauren e Raíssa Bahia; Duda Sampaio e Ary Borges; Gabi Portilho, Angelina e Tainá Maranhão; Ludmila.
Técnico: Arthur Elias
CORÉIA DO SUL
Kim Min-jung; Jang Sel-gi, Kim Hye-ri, Choo Hyo-joo e Ko Yoo-jin; Noh Jin-young, Jung Min-young e Kim Shin-ji; Mun Eun-ju, Jeon Yug-yeong e Park Soo-jeong.
Técnico: Shin Sang-woo
Ficha técnica
Confronto: Brasil x Coreia do Sul.
Competição: FIFA Series Women - 1ª rodada.
Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 22h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal.