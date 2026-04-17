Brasil x Canadá: veja prováveis escalações e onde assistir o confronto pela Fifa Series Women

Neste sábado, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta o Canadá pela terceira rodada do FIFA Series Women, em confronto direto pela liderança. O duelo está marcado para as 22h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.
Onde assistir?
O confronto será transmitido pela Globo e pelo SporTv.
Como chegam as equipes?
No confronto anterior, o Brasil goleou a Zâmbia por 5 a 1 e é o atual líder da competição, com seis pontos. As rivais canadenses também venceram na última rodada por 3 a 1, contra a seleção da Coreia do Sul, e estão com a mesma pontuação. Ambas as seleções estão invictas no torneio e com 100% de aproveitamento até aqui.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Prováveis escalações
BRASIL
Lelê; Yasmim, Isa Haas, Thaís Ferreira e Raíssa Bahia; Duda Sampaio, Ary Borges e Angelina; Dudinha (Gabi Portilho), Ludmila e Gio Garbelini (Kerolin).
Técnico: Arthur Elias.
CANADÁ
Sheridan; Buchanan, Gilles, Shelina Zadorsky; Carly Wickenheiser, Fleming e Marie-Yasmine, Riviere; Smith, Viens e Lacasse.
Técnica: Casey Stoney.
Ficha técnica
Confronto: Brasil x Canadá.
Competição: FIFA Series Women - 3ª rodada.
Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 22h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal.