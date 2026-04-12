Seleção sub-17 vence Venezuela e vai às semis do Sul-Americano com 100%

Já classificada à semifinal, a Seleção sub-17 garantiu a liderança do Grupo B do Sul-Americano neste domingo, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. O Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0, no Estádio Ameliano Villeta, no Paraguai.

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Situação dos grupos

Com 12 pontos em quatro jogos, a Seleção enfrentará na semifinal o segundo colocado do Grupo A, que pode ser Equador, Uruguai, Chile ou Colômbia. Já a Venezuela terminou na terceira posição do Grupo B.

📋 Resumo do jogo

🟡🟢 BRASIL 1 X 0 VENEZUELA 🟡🔵🔴

🏆 Competição: Sul-Americano Sub-17 - Fase de grupos (Rodada 4)

🏟️ Local: Estádio Ameliano Villeta, Naranjaisy (PAR)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

Gols

⚽ Eduardo Pape, aos 39' do 2ºT (Brasil)

Como foi o jogo

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Gregory Molina derrubou Eduardo Pape na área e o juiz apontou pênalti para o Brasil. O próprio Pape foi para a cobrança e marcou o gol da vitória da Seleção.