Brasil sub-17 bate Argentina com gol de joia do Palmeiras e garante vaga no Mundial

A sexta-feira foi especial para a Seleção Brasileira sub-17. Em Assunção, no Paraguai, o Brasil venceu a Argentina por 3 a 0, garantiu classificação antecipada para as semifinais do Sul-Americano da categoria e ainda assegurou vaga na Copa do Mundo sub-17.

O grande destaque da partida foi Riquelme, atacante do Atlético-MG, autor dos dois primeiros gols da equipe brasileira. O terceiro tento saiu dos pés de Eduardo Conceição, considerado uma das promessas do Palmeiras, que definiu o placar do clássico sul-americano.

Acusação de racismo

O confronto, porém, também teve um episódio negativo. No segundo tempo, jogadores da Seleção Brasileira relataram ao árbitro um suposto caso de racismo envolvendo o argentino Benítez. Apesar da denúncia, o protocolo antirracismo não foi acionado pela arbitragem.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Brasil chegou aos nove pontos e segue isolado na liderança do Grupo B. Mesmo restando uma rodada para o fim da fase classificatória, a Seleção já não pode mais ser alcançada pela Venezuela, atual terceira colocada, o que confirmou a vaga no mata-mata.

A Argentina, apesar da derrota, segue em situação favorável. Com seis pontos, ocupa a vice-liderança da chave e depende apenas de seus próprios resultados para avançar às semifinais do Sul-Americano sub-17.

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