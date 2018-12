Brasil segue em terceiro no ranking da Fifa; Bélgica mantém a liderança

Na tarde desta quinta-feira, a Fifa divulgou uma nova edição de seu ranking de seleções. Sem alterações significativas, a Bélgica segue na liderança, com França e Brasil em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A lista, contudo, não é a última do ano, já que a entidade máxima do futebol mundial fará uma atualização no dia 20 de dezembro.

Dentro do top 10, a única alteração foi a troca de posições entre Portugal e Uruguai. Depois de uma boa campanha na fase de grupos da Liga das Nações, os europeus tomaram a sexta posição da Celeste, que caiu para sétimo. A Argentina, por sua vez, subiu para o 11º lugar, deixando a Colômbia em 12°.

O maior crescimento dentro da lista foi da Sérvia. A equipe europeia conseguiu duas vitórias na Liga das Nações e subiu seis colocações, assumindo o 29º posto. Já a anfitriã da Copa do Mundo, Rússia, perdeu seis posições e agora ocupa o 48º lugar ao ser derrotada por Suécia e Alemanha na data Fifa.

Confira o top 20:

1º) Bélgica – 1727 pontos

2°) França – 1726

3°) Brasil – 1676

4°) Croácia – 1634

5º) Inglaterra – 1631

6º) Portugal – 1614

7°) Uruguai – 1609

8°) Suíça – 1599

9°) Espanha – 1591

10º) Dinamarca – 1589

11º) Argentina – 1582

12º) Colômbia – 1575

13º) Chile – 1565

14º) Suécia – 1560

15º) Holanda – 1560

16º) Alemanha – 1558

17º) México – 1540

18º) Itália – 1539

19º) País de Gales – 1525

20º) Polônia – 1518