Brasil perde do Uruguai e se complica no Sul-Americano Sub-20

A vida da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20 disputado no Chile ficou ainda mais complicada na noite desta segunda-feira. Em uma nova atuação sem brilho, o time canarinho chegou a buscar o empate contra o Uruguai, mas acabou derrotado por 3 a 2.

Com sete pontos ganhos, o Uruguai detém a liderança do hexagonal. Já o Brasil, ainda sem vencer na fase final do torneio, contabiliza um mísero ponto e figura na última posição da tabela. Apenas os quatro primeiros garantem vaga no Mundial da categoria.

Pela quarta rodada do hexagonal, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar o Equador às 20h50 (de Brasília) desta quinta-feira. O Uruguai, por sua vez, tem como próximo compromisso o clássico contra a Argentina, marcado para as 18h30 de quinta.

Os gols na partida disputada em Rancágua saíram apenas durante o segundo tempo. Aos 14 minutos, Schiappacasse cobrou falta colocada da entrada da área e Phelipe espalmou. A bola tocou no travessão e sobrou limpa para Gomez, que apenas empurrou para dentro.

O Uruguai soube como aproveitar o momento favorável e conseguiu aumentar sua vantagem aos 20 minutos da etapa complementar. Em jogada pelo lado esquerda da defesa, Thuler cometeu pênalti em Schiappacasse. Na cobrança, ele mesmo converteu.

A Seleção Brasileira ganhou algum ânimo dentro da partida aos 23 minutos do segundo tempo. Em um grande lançamento, Marco Antonio achou Lincoln nas costas da defesa. Em posição legal, ele dominou com categoria e tocou com precisão na saída do goleiro.

O time comandado pelo técnico Carlos Amadeu chegou ao empate aos 38 minutos do segundo tempo. Emerson desceu pela direita e cruzou. Do lado oposto, perto da linha da grande área, Luan Candido chegou para completar com categoria e igualar o marcador.

O Uruguai retomou a vantagem no placar aos 46 minutos do segundo tempo. Após rebatida de Lucas, a bola ficou com o time adversário. Com liberdade, Garcia conduziu pela intermediária e arriscou de longe para marcar um golaço diante de Phelipe.