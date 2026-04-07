Brasil goleia Peru de virada e mantém liderança no Sul-Americano sub-17

Nesta segunda-feira, o Brasil goleou o Peru de virada por 4 a 1 no Estádio Ameliano, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo B do Sul-Americano sub-17. Vinicius Rocha, Riquelme, João Bezerra e Eduardo Pape fizeram os gols brasileiros. Sandro Del Piero fez para os peruanos.
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Situação da Tabela
Com o resultado, o Brasil segue na liderança do Grupo B, com seis pontos em dois jogos. Por outro lado, o Peru perdeu as duas partidas na competição e ocupa a quinta posição.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ PERU 1 x 4 BRASIL 🟡🟢
🏆 Competição: Campeonato Sul-Americano sub-17
🏟️ Local: Estádio Ameliano, Villeta (PAR)
📅 Data: 06 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Sandro Del Piero, aos 19' do 1ºT (Peru)
- ⚽ Vinicius Rocha, aos 35' do 1ºT (Brasil)
- ⚽ Riquelme, aos 36' do 1ºT (Brasil)
- ⚽ João Bezerra, aos 6' do 2ºT (Brasil)
- ⚽ Eduardo Pape, aos 13' do 2ºT (Brasil)
Como foi o jogo
O Peru abriu o placar aos 19 minutos. Em ligação direta do goleiro Lasanta, Sandro Del Piero ganhou na velocidade e tirou do alcance de Vitor. O Brasil empatou o jogo aos 35 minutos. Após bate e rebate na área, Vinicius Rocha chegou chutando de primeira e contou com desvio em Sean Gormley para marcar. Um minuto depois, a virada veio com Riquelme, que recebeu pelo meio, cortou para a direita e chutou cruzado, sem chances para Lasanta.
No segundo tempo, aos seis minutos, Eduardo Conceição fez uma bela jogada pela esquerda, saiu de dois marcadores e serviu na marca do pênalti para João Bezerra, que empurrou para o gol para ampliar. Aos 13, em jogada ensaiada de escanteio, Conceição levantou na área e Eduardo Pape deu uma casquinha para marcar o quarto gol brasileiro.
Próximos jogos
Brasil
- Enfrenta a Argentina, no dia 10/04 (sexta-feira) pela terceira rodada do Sul-Americano sub-17.
Peru
- Joga contra a Bolívia, no dia 08/04 (quarta-feira) pela terceira rodada do Sul-Americano sub-17.