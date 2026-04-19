Brasil vence o Equador e fica com o bronze no Sul-Americano sub-17

Neste domingo, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0 no Estádio Ameliano, em jogo válido pela disputa do terceiro lugar do Sul-Americano sub-17, e conquistou a medalha de bronze. Eduardo Pape marcou o único gol da partida.

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📋 Resumo do jogo

🟡🔵 EQUADOR 0 x 1 BRASIL 🟡🟢

🏆 Competição: Campeonato Sul-Americano sub-17 - Terceiro Lugar

🏟️ Local: Estádio Ameliano, Villeta (PAR)

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

Gols

⚽ Eduardo Pape, aos 13' do 2ºT (Brasil)

Como foi o jogo

O único gol do jogo foi marcado aos 10 minutos. Eduardo Pape recebeu na entrada da área, cortou para a direita e finalizou rasteiro no cantinho do goleiro Bacca.

Campanha

Líder de seu grupo na primeira fase do Sul-Americano, o Brasil, que perdeu para a Colômbia por 3 a 0 na semifinal, já estava classificado para a Copa do Mundo sub-17. A Seleção conquistou as últimas duas edições do torneio continental.