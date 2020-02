Brasil empata com Uruguai e vai pressionado para última rodada do Pré-Olímpico

O Brasil segue sem vencer no quadrangular final do Pré-Olímpico. Na noite desta quinta-feira, em Bucaramanga, a Seleção empatou por 1 a 1 com o Uruguai, pela segunda rodada, e precisará decidir a vaga contra a Argentina na última partida para se classificar aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Assim como contra a Colômbia, o time canarinho teve dificuldades para conseguir criar chances de gol e conquistou seu segundo empate na reta final da competição. O Uruguai saiu na frente no placar, em falha do goleiro Ivan no chute fora da área de Ugarte. No entanto, o Brasil empatou com gol contra incrível do goleiro Arruabarrena.

No próximo domingo, o Brasil faz o clássico diante da Argentina, que garantiu matematicamente sua vaga nas Olimpíadas na noite desta quinta, com a vitória por 2 a 1 sobre a anfitriã Colômbia.

Com o resultado, a Argentina chegou aos seis pontos e não pode mais ser alcançada. O Brasil tem dois, enquanto Uruguai e Colômbia aparecem com um cada. Assim, as três equipes brigam pela vaga que sobra.

A equipe de André Jardine precisa de uma simples vitória para não depender do resultado de Uruguai x Colômbia, que entram em campo antes. Em caso de empate entre uruguaios e colombianos, o Brasil garante a vaga também com uma igualdade.

O jogo – A partida não foi tecnicamente brilhante. Precisando da vitória para ficar próximo da classificação aos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira tentou impor seu ritmo, mas voltou a sofrer com muitos erros de passe e problemas para fugir da forte marcação. O Uruguai, mais inteligente com a posse da bola, pressionou o Brasil e foi melhor na primeira etapa.

O jogo contava com muitas falhas individuais e foi justamente de erros dos dois goleiros que o placar saiu do zero. Aos 34 da etapa inicial, o meio-campista Ugarte arriscou de fora da área, a bola desviou em Bruno Fuchs e Ivan aceitou no meio do gol, abrindo o marcador para os celestes. Contudo, a reação canarinho foi imediata. Cinco minutos depois, Guga levantou na área e Pedrinho cabeceou para a meta. O lance era de fácil defesa, mas o goleiro Arruabarrena fez uma lambança e acabou jogando para dentro.

A reta final do duelo seguiu com uma série de erros. O time do ex-tricolor André Jardine seguia com dificuldades de incomodar o Uruguai e sofria com as jogadas pelas pontas. Com nove minutos, em uma falta na intermediária, Piquerez quase colocou novamente os uruguaios em vantagem, mas a cobrança parou na trave direita do camisa 1 brasileiro. Matheus Cunha respondeu rapidamente, com um belo chute em uma sobra na entrada da área, que acabou nas mãos de Arruabarrena.

Com o tempo, a Seleção Brasileira ia melhorando, porém, faltaram calma e qualidade na hora de finalizar. Jardine chegou a mandar a campo Pepê e Reinier, mas os jovens pouco conseguiram mudar o curso do encontro. Classificação adiada para a próxima partida.