Branco retorna ao cargo de coordenador de base da CBF

Edu Gaspar terá companhia no cargo de coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o retorno de Branco, tetracampeão da Copa do Mundo com o Brasil, à função.

“Estou feliz em voltar, muito animado. Chego para fazer um trabalho alinhado com a coordenação da Seleção Principal, acompanhando de perto as competições e jogadores da base e mantendo uma interlocução próxima com os clubes”, afirmou Branco.

Branco já havia assumido o cargo anteriormente entre 2003 e 2007, conquistando oito títulos no cargo.

“O Branco chega para cumprir dois conceitos cruciais da base: preparar com eficiência nossos jovens valores para integrar o time principal e conquistar os títulos que notabilizam o Brasil. Que ele traga sua experiência e seu estigma de vencedor”, contou o diretor executivo do órgão, Rogério Caboclo.