Bebeto visita Tite na CBF e elogia trabalho do treinador da Seleção

Nesta segunda-feira foi a vez de um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial ter uma conversa com o técnico Tite. Parceiro de Romário na Copa do Mundo de 1994, nos EUA, Bebeto foi à sede da CBF, no Rio de Janeiro, e pôde conhecer um pouco do trabalho do atual comandante da Seleção Brasileira.

Tive o prazer de conversar hj c o Tite! Saí com a convicção e certeza de que estamos em excelentes mãos!! A seleção brasileira tem um grande futuro pela frente!! Tite é um grande exemplo de humildade e talento, cara preparadíssimo para trazer o hexa pra gente!! Estarei sempre na torcida e apoiando nossa seleção!! Uma publicação compartilhada por José Roberto Gama De Oliveira (@bebeto7oficial) em Jul 24, 2017 às 4:19 PDT

Após a visita, Bebeto fez questão de postar em uma de suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de Tite com uma legenda repleta de elogios ao treinador da Seleção.

“Tive o prazer de conversar hoje com o Tite! Saí com a convicção e certeza de que estamos em excelentes mãos! A Seleção Brasileira tem um grande futuro pela frente! Tite é um grande exemplo de humildade e talento, um cara preparadíssimo para trazer o hexa para a gente! Estarei sempre na torcida e apoiando nossa Seleção”, escreveu Bebeto.

Tite e seus comandados voltam a entrar em ação apenas no próximo dia 31 de agosto, quando a Seleção Brasileira encara o Equador, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No dia 5 de setembro, o time visita a Colômbia, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A convocação para os dois compromissos acontecerá no dia 11 de agosto.