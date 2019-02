Auxiliar de Tite crava Paquetá na convocação da próxima quinta-feira

Nos dias 23 e 26 de março, a Seleção Brasileira fará dois amistosos, o primeiro contra o Panamá e o segundo contra a República Tcheca, visando a Copa América. Para isso, o técnico Tite fará a convocação dos jogadores na próxima quinta-feira e, independentemente dos outros nomes, um parece já estar certo: o do jogador Lucas Paquetá, atualmente no Milan.

Em entrevista ao podcast Footure Futeboleitos na última sexta-feira, o auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier, revelou que o meio-campista deve estar presente entre os nomes. “No Milan está fazendo jogo mais simples, mais concentrado, mais posicional, porque não é uma equipe de grandes talentos. Ele não tem uma parceria de meio qualificada. É pouco ainda de observação do Paquetá, mas eu acho, para o meu gosto, que ele mais perto do gol tem mais possibilidades de sucesso. Tem boa definição, infiltra bem com ou sem bola, tem bom cabeceio, então ele vai nos ajudar muito”, avaliou.

O auxiliar, então, cravou a presença do jogador na convocação da próxima semana. “Infelizmente a gente não pôde contar mais vezes com ele, mas agora dificilmente ele não vai estar com a gente, a não ser que aconteça alguma coisa. Ele vai estar aí nessa convocação de março, vai estar na convocação da Copa América pelo que vem apresentando. O lugar que a gente pretende tê-lo é um pouco mais à frente, chegando mais perto do pivô central, mais perto ali do Neymar ou de quem for jogar no lugar do Neymar no lado esquerdo”, revelou.

Além dele, Cléber Xavier também indicou até duas novidades nas próximas listas de jogadores, que devem ser os mesmos para a disputa da Copa América, que acontece no Brasil em junho. “A tendência agora nessa última convocação antes da Copa América é olhar mais um ou dois atletas, para se somar àqueles que já olhamos nos amistosos do fim do ano passado. Vamos ficar sem Neymar, sem Douglas Costa, com lesão recente, vamos procurar colocar em prática essa renovação”, finalizou.