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Atual bicampeão, Brasil perde da Colômbia e cai na semi do Sul-Americano sub-17

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Foto: Nelson Treme / CBF
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 19:18

A caminhada do Brasil no Sul-Americano sub-17 disputado em Assunção terminou na noite desta quinta-feira. Na semifinal, a Seleção acabou eliminada ao perder por 3 a 0 da Colômbia.

O primeiro gol dos colombianos na partida foi motivo de reclamações por parte do Brasil. Aos oito minutos do segundo tempo, Mosquera bateu com categoria, a bola resvalou no travessão e pingou em cima da linha. Ainda assim, sem o recurso do VAR, a arbitragem confirmou o gol.

A Colômbia ainda aumentou sua vantagem no marcador por meio de Escorcia, que balançou as redes aos 22 e aos 50 minutos da etapa complementar.

Líder de seu grupo na primeira fase do Sul-Americano, o Brasil já estava classificado para a Copa do Mundo sub-17. A Seleção conquistou as últimas duas edições do torneio continental.

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Adversário na final

Devidamente classificada à decisão, a Colômbia enfrenta o vencedor do confronto entre Equador e Argentina, que duelam ainda nesta quinta-feira, também em Assunção.

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