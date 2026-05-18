AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti anuncia a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Assista ao vivo!

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar aos 16-avos de final. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

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