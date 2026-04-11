Ancelotti vê Neymar "no caminho certo" para retornar à Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti disse em entrevista neste sábado que o meia-atacante Neymar, do Santos, está "no caminho certo" para voltar a ser convocado pela Seleção Brasileira.

O italiano reforçou que o astro está sendo avaliado de perto e elogiou a recuperação do jogador após a cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim da última temporada. Neymar ficou de fora dos últimos amistosos do Brasil, contra França e Croácia, por, na opinião de Ancelotti, não estar "100% fisicamente".

"Neymar é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho ele teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", disse o treinador ao jornal L'Équipe.

Ancelotti também não se incomoda com a pressão externa pelo retorno de Neymar à Seleção. Durante o jogo contra a França, os torcedores que estavam presentes no Gillette Stadium, em Boston, gritaram o nome do craque.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", afirmou.

Neymar ainda tem tempo para convencer o treinador de que merece ser levado para o Mundial. A convocação para a Copa será anunciada pelo italiano no dia 18 de maio, daqui a pouco mais de um mês.

Calendário até a Copa

A lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada por Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. No dia 25, o grupo inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A última partida da seleção canarinho em solo nacional será no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. A delegação irá embarcar para os Estados Unidos no dia 1º de junho e terá um último teste antes do início da Copa, diante do Egito, em Cleveland, no dia 6.

A Seleção Brasileira está no Grupo C do Mundial. A chave também conta com Marrocos, Haiti e Escócia.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, contra os marroquinos, em Nova Jersey. Seis dias depois, em 19 de junho, a equipe mede forças com o Haiti, na Filadélfia. A Canarinho encerra sua participação na fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.

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