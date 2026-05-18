Ancelotti justifica Weverton na lista final da Seleção para a Copa: "Não precisamos testá-lo"

O goleiro Weverton, do Grêmio, foi uma das principais surpresas na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, divulgada mais cedo nesta segunda-feira no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O italiano, então, explicou que a decisão de levá-lo foi baseada na experiência do jogador em grandes palcos.

Weverton não esteve em nenhuma lista desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira, mas segundo o comandante, se encaixa no mesmo critério de Neymar: jogadores experientes que já não precisam mais ser testados antes de enfrentarem cenários de pressão, como a própria Copa do Mundo.

"A verdade é que, em algumas posições, privilegiamos um pouco mais a experiência. Por isso também chamamos o Weverton, porque não precisamos testá-lo. Sabíamos do valor desses jogadores [Neymar e Weverton] nesse tipo de competição, porque estão acostumados", afirmou o treinador em coletiva.

Outros dois nomes eram cotados para a vaga de terceiro goleiro na Copa do Mundo: Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. No entanto, ambos foram preteridos por Weverton, com uma carreira mais longeva aos 38 anos de idade.

"Sinto muito que outros não estejam aqui, como estiveram Bento e Hugo Souza, por exemplo. Me dá um pouco de tristeza, mas eles, como outros jovens, que não estão nessa lista, como Andrey Santos, João Pedro, terão a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo", disse o treinador.

Os outros dois goleiros convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo foram Alisson e Ederson, repetindo a mesma lista de arqueiros selecionada por Tite no Mundial de 2022, no Catar.

"Alisson está voltando de lesão, mas está treinando normalmente e está bem. Nesse ano, testamos três goleiros: Bento, Hugo Souza e Jhon. Pensamos que, para essa Copa, o mais experiente seria Weverton", finalizou Ancelotti.

Weverton soma seis jogos com a camisa da Seleção Brasileira, com três vitórias, três empates e apenas um gol sofrido. O Grêmio celebrou a convocação do jogador.

"NOSSO PAREDÃO NA COPA! Depois de grandes atuações com o manto Tricolor, Weverton está na lista do técnico Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Um grande goleiro, atleta exemplar e um baita profissional. Merece demais! Estamos orgulhosos, paredão! VAI BRASIL!, escreveu o clube.

NOSSO PAREDÃO NA COPA! 🇪🇪🇧🇷 Depois de grandes atuações com o manto Tricolor, Weverton está na lista do técnico Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Um grande goleiro, atleta exemplar e um baita profissional. Merece demais! Estamos orgulhosos,… pic.twitter.com/fuYcfa14yz — Grêmio FBPA (@Gremio) May 18, 2026

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)