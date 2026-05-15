Ancelotti acompanha Athletico-PR x Flamengo na véspera da convocação

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção, estará presente na Arena da Baixada para assistir ao duelo entre Athletico-PR e Flamengo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília) deste domingo, um dia antes da convocação do Brasil para a Copa do Mundo.

Este, portanto, será o último compromisso do italiano antes de divulgar a lista final de nomes para o próximo Mundial. A convocação acontece na segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, na área central do Rio de Janeiro (RJ).

O comandante brasileiro observa de perto os jogadores do Flamengo. O Rubro-Negro é o time com mais nomes na pré-lista enviada à Fifa, com um total de sete representantes. Os cariocas visam superar o baque da eliminação precoce na Copa do Brasil diante do Vitória.

Os nomes são: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

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Carlo Ancelotti já admitiu que possui a maior parte da lista definida, mas ainda avalia as últimas vagas após acompanhar mais de 70 atletas ao redor do mundo.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções. Com isso, 32 equipes nacionais irão se classificar aos 16-avos de final. Serão 104 jogos no total, um salto significativo em relação ao torneio de 2022.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).