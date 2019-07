Rogério Zimmermann se demite do comando técnico do Brasil de Pelotas

Na tarde desta terça-feira, o Brasil de Pelotas anunciou, em comunicado oficial, a saída de Rogério Zimmermann. Segundo o clube, o pedido partiu do próprio treinador, que encerrou sua quarta passagem no time gaúcho.

“A decisão do profissional causou surpresa à Direção Executiva do clube, poucos dias antes do retorno da Série B do Brasileiro. O técnico alegou motivos pessoais para o não prosseguimento à frente do projeto rubro-negro”, disse.

Contratado no final de março deste ano, Zimmermann comandou o time durante a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada e conquistou três vitórias, além de cinco derrotas. O clube de Pelotas está na 13ª colocação, com 9 pontos.

O Brasil de Pelotas retorna à programação normal, após a pausa para a Copa América, quando encara o Botafogo-SP, neste sábado, dia 13, às 18h (de Brasília), pela nona rodada da Série B.