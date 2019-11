Zago diz que Bragantino não cairia se disputasse a Série A neste ano

Antônio Carlos Zago não escondeu sua empolgação com o acesso do Bragantino. Após a vitória para cima do Guarani, que determinou a promoção do time do interior paulista à Série A, o treinador disse que sua equipe faria um bom papel se tivesse participado da primeira divisão nacional já nesta temporada.

“Acredito que, se estivéssemos disputando a Série A, não cairíamos. Talvez pudéssemos brigar até mesmo pela Sul-Americana por tudo que eu estou vendo acontecer na Série A”, analisou ao SporTV.

Independente da análise, Zago projetou contratações para a disputa da elite no próximo ano. Com o triunfo para cima do Bugre, o Massa Bruta foi aos 65 pontos e não tem mais como deixar os quatro primeiros lugares da segunda divisão, garantindo o retorno à Série A após 21 anos.

“Para o ano que vem, precisamos pensar em reforços e qualificar a equipe cada vez mais. Isso é uma coisa natural dentro de qualquer time. A gente vai trabalhar bastante para construir uma equipe competitiva e quem sabe conseguir outros objetivos na Série A”, declarou.

Agora, o Bragantino vai em busca do título. Vice-campeão brasileiro de 1991, o clube da Bragança Paulista precisa somar sete pontos de 15 possíveis para conquistar a taça da Série B. O próximo compromisso é contra o Botafogo-SP, ás 19h15 (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.