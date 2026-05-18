Volpi marca 18º gol na carreira e disputa titularidade com Cleiton no Bragantino

Tiago Volpi marcou seu 18º gol na carreira na noite deste domingo, no triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro de 35 anos abriu o placar de pênalti ainda na etapa inicial, sendo seu primeiro com a camisa do Bragantino.

"O resultado nos mantém próximos da parte de cima da tabela e esse é o nosso objetivo. Agradeço a confiança da comissão técnica e dos companheiros para poder bater o pênalti e fazer meu primeiro gol. Feliz em poder marcar, superar mais uma marca pessoal, mas o mais importante é a equipe somar mais três pontos e continuar olhando para as primeiras colocações", disse.

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Desde que chegou ao Bragantino no início de 2026, Volpi tem disputado vaga com o goleiro titular da equipe, Cleiton. No Brasileirão, Volpi iniciou como titular em nove das 15 rodadas disputadas até aqui. Apesar disso, o goleiro destacou a relação com Cleiton nos bastidores.

"A disputa entre nós é muito saudável e com respeito dos dois lados. O Cleiton é um grande goleiro, além de uma ótima pessoa. É claro que nós dois queremos jogar e os dois trabalham muito para estar em campo. Sempre um dá força para o outro, independentemente de quem esteja jogando", comentou.

A próxima partida do Bragantino é no Estadio Monumental, na Argentina, contra o River Plate, pela Sul-Americana. Volpi falou sobre a dificuldade do jogo de quarta-feira, mas mostrou confiança.

"Todos sabem que jogar lá no Monumental contra o River é sempre difícil, mas nós precisamos somar pontos para seguir em busca da classificação. Assim como eles tiraram pontos da gente aqui na nossa casa, teremos que buscar pontos lá", finalizou.