River Plate x Bragantino pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

River Plate e Red Bull Bragantino se enfrentam pela quinta rodada do grupo H da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.
Onde assistir
O duelo será transmitido ao vivo pelo Disney+ e pela Paramount+ (streaming).
Como chegam as equipes?
O River vem de vitória no Campeonato Argentino. A equipe superou o Rosario Central por 1 a 0 e está em segundo lugar do Grupo B da competição. Na Sul-Americana, o time lidera o grupo H, com dez pontos.
O Bragantino, por sua vez, também vem de vitória. O clube derrotou o Vitória por 2 a 0 no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta alcançou a segunda colocação do grupo H na último jogo de Sul-Americana, quando goleou o Blooming por 6 a 0.
Prováveis escalações
🔴⚪️River Plate
Beltrán; Viña, Rivero, Martinez Quarta e Montiel; Aníbal Moreno (Lucas Silva); Galván, Fausto Vera e Meza; Colidio e Driussi
Técnico: Eduardo Coudet
⚪️🔴Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Juninho Capixaba, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Agustin Sant Anna; Girotto e Gustavo Neves; Mosquera, Lucas Barbosa e Herrera; Isidro Pitta
Técnico: Vagner Mancini
Ficha técnica
🔴⚪️ River Plate x Red Bull Bragantino⚪️🔴
Competição: Copa Sul-Americana (fase de grupos)
Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires
Transmissão: Disney+ e Paramount+
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp