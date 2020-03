Red Bull Bragantino suspende rotina e libera jogadores

Em meio a pandemia do coronavírus, o Red Bull Bragantino anunciou na manhã desta segunda-feira que os jogadores do clube estão liberados das atividades rotineiras no Centro de Treinamento.

Através de suas redes sociais, o Massa Bruta informou que o elenco receberá um roteiro de exercícios a serem feitos de casa e colocou toda a equipe médica à disposição para qualquer dúvida por parte dos atletas.

Durante esse período, os atletas receberão uma rotina de exercícios para realizarem em casa e poderão consultar os profissionais da área técnica, por telefone, a qualquer momento. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 16, 2020

Depois de não ter um bom início de ano, o time do interior paulista se recuperou e é o líder do grupo D do Paulistão, que conta com o Corinthians, com 17 pontos em 10 jogos. Já classificado para as quartas de final, o time do técnico Felipe Conceição terá mais duas rodadas pela frente para confirmar a primeira colocação da chave, diante de São Paulo e Botafogo-SP.

Em 2020, o RB Bragantino terá também as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.