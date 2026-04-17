Em jogo com dois expulsos, Bragantino vence o Blooming pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino venceu o Blooming, da Bolívia, por 3 a 2 pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Fernando e Isidro Pitta (2) marcaram para o time da casa, enquanto Hinojosa e Villarroel fizeram para os visitantes.
Situação do grupo
Com a vitória, o Bragantino vence a primeira no Grupo H e subiu para o segundo lugar, com três pontos. Já o Blooming ocupa a lanterna, com um ponto.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪RB BRAGANTINO 3 X 2 BLOOMING🔵🔴
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo H)
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Fernando, aos 15' do 1ºT (Bragantino)
- ⚽ Hinojosa, aos 46' do 2ºT (Blooming)
- ⚽ Villarroel, aos 8' do 2ºT (Blooming)
- ⚽ Isidro Pitta, aos 18' do 2ºT (Bragantino)
- ⚽ Isidro Pitta, aos 51' do 2ºT (Bragantino)
Como foi o jogo
O Bragantino abriu o placar aos 15 minutos. Fernando fez boa jogada, entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Uraezaña. Na cobrança, o atacante bateu e converteu o pênalti sofrido. Aos 46 minutos, Bejarano encontrou na entrada da área Hinojosa, que soltou uma bomba para marcar um golaço para o Blooming.
No segundo tempo, aos oito minutos, Ignacio Sosa fez um pênalti e tomou o segundo amarelo, deixando o Braga com um a menos na partida. Na cobrança, Villarroel virou o jogo para os bolivianos. As equipes voltariam a ficar em igualdade quando Giménez foi expulso aos 16 minutos.
O Bragantino empatou aos 18 minutos, quando Ryan Tavares recebeu pela direita e cruzou para Isidro Pitta, que cabeceou no cantinho do goleiro. Aos 51 minutos, em bola alçada na área, Gustavo Marques desviou para o meio e encontrou Pitta, que marcou de cabeça para sacramentar a vitória do Braga.
Próximos jogos
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
⚔️ Jogo: RB Bragantino x Remo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)