RB Bragantino x Carabobo pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o RB Bragantino recebe o Carabobo pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto do grupo H será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, a partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir RB Bragantino x Carabobo?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
Como chegam?
O RB Bragantino ocupa a terceira colocação do grupo H, com sete pontos. A equipe de Bragança apenas pode garantir a vaga para os playoffs e alcançar a segunda colocação, já que o River Plate é o líder isolado com 11 pontos. Para isso, o Massa Bruta precisa vencer o Carabobo por qualquer placar.
O Carabobo, por sua vez, é o segundo colocado, com nove pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga.
Prováveis escalações
Bragantino
Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
Carabobo
Bruera; Alexander Gonzalez, Ezequiel Neira e Aponte; Joshua Berríos, Sebastian Mendoza, Nunez e Jean Fuentes; Edson Tortolero, Eric Ramírez e Pérez.
Técnico: Daniel Farías.
Arbitragem
Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Roberto Padilla (COL)
VAR: Mauricio Perez (COL)
Ficha Técnica
Bragantino x Carabobo
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Próxima partida do Bragantino:
RB Bragantino x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)