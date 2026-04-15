Apostas

RB Bragantino x Blooming-BOL pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/04/2026 às 20:00

O Red Bull Bragantino recebe o Blooming-BOL pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Bragantino chega para essa partida em uma sequência negativa de duas derrotas. A primeira no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro por 2 a 1 e a outra para o Carabobo por 1 a 0 na estreia da Sul-Americana. Já o Blooming vem em uma sequência de quatro jogos sem derrota, além de empatar na primeira rodada da competição com o River Plate por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino

Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Cauê; Fabinho, Ignacio Sosa, Gustavinho e Marcelinho; Vinicinho e Jhuan Nunes.
Técnico: Vagner Mancini.

Blooming

Uraezaña; Villarroel, Vila, Valverde, Giménez e Abisab; Villarroes, Bejarano e Hinojosa; Garcés e Vásquez.
Técnico: Mauricio Soria.

Arbitragem

Carlos Benítez-PAR será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: RB Bragantino x Blooming
Competição: Copa Sul-Americana - 2ª rodada
Data e horário: quinta, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
TransmissãoDisney+

