Ex-Santos, Lucas Barbosa se isola na artilharia no Cícero de Souza Marques pelo Bragantino

O gol marcado no empate por 1 a 1 diante do Mirassol, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, não foi apenas mais um na conta de Lucas Barbosa. Com o tento, o atacante do Red Bull Bragantino se isolou na artilharia do Estádio Cícero de Souza Marques, chegando a 10 gols e superando Isidro Pitta, que soma nove.

“Fico muito feliz por poder ajudar a equipe com mais um gol, ainda mais em um lugar onde me sinto tão bem, como o Cícero, e onde sempre contamos com o apoio fundamental da nossa torcida. Claro que a gente queria a vitória, ainda mais dentro de casa, mas agora é manter o foco, corrigir os detalhes e ir forte para o jogo da volta para buscar a classificação”, afirmou.

Com a camisa do Massa Bruta, Lucas Barbosa soma três gols e quatro assistências em 20 partidas na temporada, sendo 18 como titular. Desde que chegou ao clube, o atacante acumula 60 jogos, 10 gols e sete assistências.

Domingo o desafio é diante do Palmeiras, na nossa casa! 🔜 pic.twitter.com/ZDrVzm0aw5 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 23, 2026

Agora, o Bragantino vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde terá um desafio importante pela frente diante do Palmeiras, atual líder da competição.

“Sabemos da dificuldade que é enfrentar o líder, ainda mais um time da qualidade do Palmeiras, mas também sabemos da nossa força, principalmente jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos trabalhar forte para fazer um grande jogo, buscar um resultado positivo e seguir somando pontos no Brasileirão”, concluiu.

Lucas Barbosa está em sua segunda temporada pelo Red Bull Bragantino. O atacante foi contratado no início de 2025, após passagem pelo Juventude, em negociação que girou em torno de R$ 16 milhões junto ao Santos, então detentor de seus direitos econômicos. Seu vínculo com o Massa Bruta é válido até dezembro de 2029.

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