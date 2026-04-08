Carabobo-VEN x Bragantino: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino visita o Carabobo-VEN pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pelo Grupo H.
Onde assistir?
O confronto será transmitido pela ESPN e pela Disney+.
Como chegam as equipes?
Vice-líder e somando 20 pontos no Campeonato Venezuelano, o Carabobo vem de um empate por 1 a 1 com o La Guaira. Já o Bragantino venceu o Mirassol no último domingo, soma 14 pontos e está na nona colocação no Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações
Carabobo-VEN
Lucas Bruera, Alexander González, Jean Fuentes, Ezequiel Neira, Dimas Meza, Matías Núñez, Edson Tortolero, Juan Pérez, Joshuan Berríos, Loureins Martínez, Eric Ramírez
Técnico: Daniel Farias
Bragantino
Tiago Volpi, Ryan Augusto, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Isidro Pitta
Técnico: Wagner Mancini
Ficha técnica
Confronto: Carabobo x Bragantino
Competição: Copa Sul-Americana - 1ª rodada.
Data e horário: quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Misael Delgado.
Transmissão: ESPN e Disney+.