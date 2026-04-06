Bragantino vence a segunda seguida e deixa Mirassol na lanterna do Brasileiro

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Publicado 05/04/2026 às 22:10

O Red Bull Bragantino venceu sua segunda partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na condição de visitante, o time ganhou por 1 a 0 e deixou o Mirassol na lanterna.

Situação da Tabela

Com 14 pontos, o Bragantino aparece na nona colocação do torneio nacional. O Mirassol, por sua vez, sofre a quinta derrota consecutiva e fica na última posição, com apenas nove pontos.

📋 Resumo do jogo

🟡 MIRASSOL 0 x 1 BRAGANTINO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 10ª rodada
🏟️ Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 20h00 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Isidro Pitta, aos 6' do 2ºT (Bragantino)

Como foi o jogo

O único gol do jogo foi marcado aos seis minutos do segundo tempo. Isidro Pitta aproveitou jogada ensaiada de escanteio e definiu a vitória do Red Bull Bragantino.

Próximos jogos

Mirassol

  • Enfrenta o Lanús, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 1ª rodada da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Bragantino

  • Joga contra o Carabobo, no Estadio Misael Delgado, pela 1ª rodada da Sul-Americana, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

