Bragantino vence a segunda seguida e deixa Mirassol na lanterna do Brasileiro

O Red Bull Bragantino venceu sua segunda partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na condição de visitante, o time ganhou por 1 a 0 e deixou o Mirassol na lanterna.
Situação da Tabela
Com 14 pontos, o Bragantino aparece na nona colocação do torneio nacional. O Mirassol, por sua vez, sofre a quinta derrota consecutiva e fica na última posição, com apenas nove pontos.
📋 Resumo do jogo
🟡 MIRASSOL 0 x 1 BRAGANTINO ⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 10ª rodada
🏟️ Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h00 (de Brasília)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Gols
- ⚽ Isidro Pitta, aos 6' do 2ºT (Bragantino)
Como foi o jogo
O único gol do jogo foi marcado aos seis minutos do segundo tempo. Isidro Pitta aproveitou jogada ensaiada de escanteio e definiu a vitória do Red Bull Bragantino.
Próximos jogos
Mirassol
- Enfrenta o Lanús, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 1ª rodada da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).
Bragantino
- Joga contra o Carabobo, no Estadio Misael Delgado, pela 1ª rodada da Sul-Americana, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).