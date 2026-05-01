Bragantino erra pênalti e perde do River com gol nos acréscimos

Na noite desta quinta-feira, o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo River Plate por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Bragança Paulista (SP).
Situação do grupo
Com o resultado, o Bragantino fica com três pontos e segue na terceira posição do grupo H. Já o River chega a sete pontos e assume liderança, passando o Carabobo, que tem seis.
📋 Resumo do jogo
⚪🔴RB BRAGANTINO 0 X 1 RIVER PLATE⚪🔴
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 3 (Grupo H)
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Matheus Fernandes, Eduardo Sasha, Aliz Vinicius, Gabriel e Gustavo Neves (RB Bragantino); Subiare, Meza e Martinez Quarta (River Plate)
🟥 Cartões vermelhos: Alix Vinicius (RB Bragantino)
Gols
⚽ Martinez Quarta, aos 48' do 2ºT (River Plate)
Expulsão
- 🟥 Alix Vinicius, aos 13’ do 2ºT (RB Bragantino)
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Gustavinho), Eduardo Sasha (Gustavo Marques); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Herrera (Fernando)
Técnico: Vagner Mancini
⚪🔴River Plate🔴⚪
Lucas Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Aníbal Moreno, Juan Meza (Galoppo), Galván (Freitas); Salas, Colidio e Subiabre (Kendry Páez)
Técnico: Eduardo Coudet
Como foi o jogo
O Bragantino teve chance de abrir o placar aos 41 minutos de jogo com Isidro Pitta, que, aos 41, cabeceou bola cruzada em cobrança de falta de Juninho Capixaba, mas a bola passou ao lado do gol defendido por Santiago Beltrán. Aos 46, Lucas Barbosa fez grande jogada individual e bateu da entrada da área para a defesa de Beltrán.
Logo no início da segunda etapa, com apenas um minuto após o juiz dar bola ao chão na frente da área do River, Martínez Quarta foi pressionado por Pitta, perdeu a bola e cometeu o pênalti no jogador do time da casa. Eduardo Sasha foi para a cobrança aos sete e parou em Beltrán, desperdiçando a oportunidade. Aos 13, Alix Vinicius cometeu falta em Galoppo perto da área, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Bragantino com um a menos.
Na reta final da partida, aos 48, Lucas Silva cruzou para a área e Martinez Quarta subiu para cabecear e marcar o gol da vitória do River Plate.
Próximos jogos
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
⚔️ Jogo: Chapecoense x RB Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
⚪🔴River Plate🔴⚪
⚔️ Jogo: River Plate x Atlético Tucumán
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 16 (Apertura)
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)