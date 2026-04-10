Com reservas, Bragantino perde para time da Venezuela pela Sul-Americana

O Red Bull Bragantino estreou na Copa Sul-Americana com derrota na noite desta quinta-feira. A equipe brasileira foi a campo com seu time reserva e acabou superada por 1 a 0 pelo Carabobo, na Venezuela.
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Situação do grupo
Com a derrota, o Bragantino começa zerado no Grupo H e ocupa a lanterna. Já o Carabobo soma seus primeiros três pontos e lidera a chave, uma vez que Blooming e River Plate ficaram no empate por 1 a 1.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪CARABOBO 1 X 0 RB BRAGANTINO⚪🔴
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 1 (Grupo H)
🏟️ Local: Estádio Misael Delgado, Valencia (VEN)
📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Ezequiel Neira, aos 9' do 1ºT (Carabobo)
Como foi o jogo
O Carabobo marcou com apenas nove minutos de jogo. Após cobrança de escanteio de Maurice Cova, Ezequiel Neira subiu para cabecear e fazer o gol da vitória do time venezuelano.
Próximos jogos
🔴⚪Carabobo⚪🔴
⚔️ Jogo: Carabobo x UCV
🏆 Competição: Campeonato Venezuelano - Rodada 11 (Apertura)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Misael Delgado, Valencia (VEN)
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
⚔️ Jogo: Cruzeiro x RB Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)