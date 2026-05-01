Cleiton lamenta chances perdidas em derrota do Bragantino para o River

Com gol sofrido nos acréscimos, o Red Bull Bragantino acabou derrotado pelo River Plate por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após a partida, o goleiro Cleiton lamentou as chances perdidas, mas ressaltou que, na sua visão, o time brasileiro fez um bom jogo.
"Acho que a gente acabou não fazendo uma má partida, mas infelizmente esse gol de pênalti perdido talvez podia ter mudado a sequência do jogo, infelizmente a gente não conseguiu converter em gols também as oportunidades, não só o pênalti, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo.", analisou.
"Até mesmo com um a menos, a gente conseguiu jogar, conseguiu criar, estava dentro do jogo. E infelizmente em um detalhe, nesta reta final, bola parada que acabou contando com gol deles e infelizmente a gente acabou sendo derrotado por um grande rival. ", acrescentou.
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Situação na Sul-Americana
Com o resultado, o Bragantino ficou com três pontos e seguiu na terceira posição do grupo H, três pontos atrás do Carabobo que é o vice. Já o River chegou a sete pontos e assumiu liderança.
Próximo jogo do Bragantino
Jogo: Chapecoense x RB Bragantino
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)