Apostas

Bragantino bate Remo com três de Pitta e gol do meio-campo pelo Brasileiro

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 20:25

Neste domingo, o Red Bull Bragantino venceu o Remo por 4 a 2 no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Isidro Pitta (3) e Tchamba (contra), enquanto Marcelinho e Gabriel Taliari, do meio-campo, fizeram para a equipe paraense.

Situação na tabela

Com a vitória, o Bragantino fica com 17 pontos e ocupa o oitavo lugar. Já o Remo segue na 19ª colocação, com 8 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ RB BRAGANTINO 4 x 2 REMO 🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 12ª rodada
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Alix Vinicius (Bragantino) e Alef Manga (Remo).
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
    Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
    VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols

  • ⚽ Isidro Pitta, aos 19' do 1ºT (Bragantino)
  • ⚽ Gabriel Taliari, aos 28' do 1ºT (Remo)
  • ⚽ Isidro Pitta, aos 37' do 1ºT (Bragantino)
  • ⚽ Marcelinho, aos 39' do 1ºT (Remo)
  • ⚽ Isidro Pitta, aos 2' do 2ºT (Bragantino)
  • ⚽ Tchamba (contra), aos 6' do 2ºT (Bragantino)

🔴⚪Bragantino⚪🔴

Tiago Volpi, Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Sosa) e Lucas Barbosa (Gustavo ; Vinicinho (Fernando), Marcelinho Braz (Ryan Augusto) e Isidro Pitta (Eduardo Sasha).
Técnico: Vagner Mancini

⚪🔵Remo🔵⚪

Marcelo Rangel, Matheus Alexandre (Yago Pikachu), Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Zé Welison e Jaderson (Vitor Bueno); Marcelinho, Gabriel Taliari e Jajá (Alef Manga).
Técnico: Léo Condé

Como foi o jogo

O Bragantino abriu o placar aos 19 minutos da primeira etapa com Isidro Pitta. Lucas Barbosa recebeu pela esquerda e tentou cruzar para o paraguaio. A bola desviou no meio do caminho e mesmo assim caiu nos pés do atacante do Braga, que finalizou no alto para marcar. Aos 27, o Remo empatou com um golaço. Gabriel Taliari arrancou em um contra-ataque após escanteio do rival e chutou do meio-campo para encobrir Tiago Volpi.

Aos 36, Matheus Fernandes carregou pela direita e tocou para Isidro Pitta, que chegou finalizando cruzado para marcar seu segundo no jogo. Dois minutos depois, Jajá cruzou para Marcelinho, que cabeceou no contrapé de Volpi e empatou a partida para o Remo.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Vinicinho recebeu pela esquerda e cruzou na primeira trave para Pitta, de cabeça, marcar seu terceiro no jogo. Aos seis, em contra-ataque, Juninho Capixaba tentou cruzar e Tchamba desviou contra o próprio gol, ampliando o placar para o Bragantino.

Próximo jogo

RB Bragantino

  • Jogo: Bragantino x Mirassol
  • Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques

Remo

  • Jogo: Bahia x Remo
  • Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: Arena Fonte Nova

Conteúdo Patrocinado