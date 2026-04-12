Villalba falha, e Botafogo cede empate ao Coritiba pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo, o Botafogo perdeu a chance de emendar três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro ao ceder o empate ao Coritiba no Nilton Santos, em duelo pela 11ª rodada da competição, que terminou em 2 a 2. Danilo e Arthur Cabral anotaram os gols do Glorioso, enquanto Breno Lopes marcou o primeiro do Coxa. Lavega contou com uma falha de Villalba para empatar pelo Alviverde na segunda etapa.
Situação na tabela
Apesar do empate, o Botafogo supera Grêmio, Vasco, Internacional e Santos na tabela e assume a 11ª colocação com 13 pontos conquistados. Já o Coritiba segue na sétima posição com 16 pontos.
Fim de jogo: Botafogo 2 x 2 Coritiba.
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Nlton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Vitinho e Barboza (Botafogo); Wallisson, Pedro Rangel, Thiago Santos e Jacy (Coritiba)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
- VAR: Diego Pombo López (BA)
Gols
- ⚽ Breno Lopes, aos 33' do 1ºT (Coritiba)
- ⚽ Danilo, aos 10' do 2ºT (Botafogo)
- ⚽ Arthur Cabral, aos 31' do 2ºT (Botafogo)
- ⚽ Lavega, aos 33' do 2ºT (Coritiba)
⚫ Botafogo
Raul; Vitinho (Chris Ramos), Bastos, Barboza e Jhoan Hernández (Caio Roque); Danilo, Medina e Montoro (Edenílson); Santi Rodríguez (Villalba), Barrera (Matheus Martins) e Arthur Cabral
Técnico: Franclim Carvalho
🟢 Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Coser), Jacy Maranhão e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Vini Paulista (Wallisson), Gómez (Thiago Santos), Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Joaquin Lavega) e Pedro Rocha (Renato Marques)
Técnico: Fernando Seabra
Como foi o jogo
Aos nove minutos de jogo, Arthur Cabral arriscou de longe e obrigou Pedro Rangel a trabalhar e fazer a primeira defesa da partida pelo Coritiba. Após quatro minutos, foi a vez de Jordan Barrera dominar pela esquerda e finalizar mal, no meio do gol, para mais uma defesa do goleiro. Aos 31, o Botafogo voltou a assustar em cabeceio de Alexander Barboza da entrada da pequena área, mas o argentino testou à linha de fundo.
Em seguida, o Coritiba conseguiu inaugurar o placar. Josué arrancou em contra-ataque aos 33 minutos e enfiou para Breno Lopes receber do lado esquerdo da área e bater de pé direito para tirar do goleiro Raul e estufar as redes.
Na segunda etapa, o Botafogo pressionou pelo gol de empate logo no início. Edenílson arriscou do lado esquerdo no primeiro minuto de jogo e viu Pedro Rangel defender. Aos 10 minutos, Vitinho encontrou Danilo no lado direito da área. O volante, então, limpou a marcação de Sebastián Gómez e finalizou de esquerda no alto para empatar a partida com um golaço.
Logo em seguida, aos 11, Danilo tocou na área para Barrera finalizar cruzado de esquerda, mas foi mal no lance, que terminou em tiro de meta. Aos 20, Jhoan Hernández sofreu uma concussão e foi prontamente levado ao hospital. Já aos 24 minutos, teve uma boa oportunidade em cruzamento de Caio Roque, mas bateu para fora da pequena área.
O Glorioso alcançou a virada aos 31, quando Caio Roque cruzou para Edenílson desviar e Arthur Cabral empurrar para o fundo das redes da pequena área. No entanto, o Coritiba empatou logo em seguida. Após dois minutos, Villalba falhou ao interceptar cruzamento e Lavega ficou cara a cara com Raul para bater cruzado e deixar tudo igual novamente. O Botafogo até pressionou no final, mas não conseguiu retormar a frente do placar.
Próximo jogo
Botafogo
- Jogo: Racing x Botafogo
- Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana
- Local: Estadio Presidente Juan Domingo Perón
Coritiba
- Jogo: Coritba x Atlético-MG
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Couto Pereira