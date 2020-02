Vendas de camisas do Botafogo disparam com Honda

Após o início ruim na temporada, com a eliminação precoce na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, e a demissão do técnico Alberto Valentim, o Botafogo começa a viver um momento de esperança com as contratações do japonês Keisuke Honda e do técnico Paulo Autuori.

Apesar do sentimento ainda precisar ser comprovado dentro de campo, o clima da torcida se reflete na venda de material esportivo. A fornecedora Kappa, que lançou uma camisa especial de Honda, vendeu quase R$1 milhão em 10 dias.

A chegada do craque japonês tem feito os botafoguenses se lembrarem do impacto da contratação do holandês Clarence Seedorf em 2012. A passagem do craque europeu pelo Alvinegro ficou marcada pelas lições de profissionalismo aos companheiros e ao clube.

Nos primeiros dias de Botafogo, Honda tem impressionado pela conduta fora e dentro de campo. O jogador recebeu elogios da equipe de preparação física pela sua condição aos 33 anos, e sua capacidade técnica tem chamado a atenção nos treinamentos.

A estreia de Honda só deve acontecer na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, a partir de 1 de março. Antes, porém, o técnico Paulo Autuori fará sua primeira partida no comando da equipe nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo terá a dura missão de superar o Náutico nos Aflitos, às 21h30.