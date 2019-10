Valentim se empenha para recuperar Valencia no Botafogo

A falta de criatividade tem sido um dos principais problemas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Desde que retornou ao clube, o técnico Alberto Valentim não escondeu um dos seus objetivos: recuperar o apoiador Leonardo Valencia. O jogador caiu de produção em 2019, quase deixou General Severiano e era pouco utilizado por Eduardo Barroca. Apesar disso, permaneceu no plantel e reencontrou Valentim, com quem teve bom desempenho em 2018, conquistando inclusive o título carioca.

O trabalho de Alberto Valentim vem surtindo efeito. O jogador foi um dos melhores em campo na vitória de 2 a 1 sobre o CSA na noite de segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

“O Leonardo Valencia é um jogador que eu conheço, com quem trabalhei e sei que pode ser muito útil ao elenco do Botafogo. Precisa readquirir ritmo de jogo para nos ajudar ainda mais. Ele é muito profissional, sério, treina com muito empenho e é competitivo. Porém, logicamente precisa de confiança como qualquer outro jogador. Sei que ainda pode nos auxiliar muito nesta trajetória”, disse Valentim.

O treinador pretende montar um time bem “cascudo”, ao contrário de Barroca, que apostava mais nos jovens. Tanto que espera de forma ansiosa os retornos do zagueiro argentino Joel Carli e do volante Alex Santana, entregues ao departamento médico. “Carli deve estar à disposição no próximo jogo. Agora temos que aguardar o Alex”, declarou Valentim.

Além deles, Alberto Valentim pretende insistir com o volante Cícero, que teve boa atuação contra os alagoanos, e com Diego Souza, que vem sendo utilizado como apoiador pelo treinador, que o fez abandonar o comando do ataque.

O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a terça-feira foi de trabalho regenerativo, a definição da formação que vai jogar contra os gaúchos começa a ser definido nesta quarta-feira, quando o treino está previsto para a parte da tarde.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com